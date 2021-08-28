Проти «Кримської платформи» працювали найняті РФ 15 тис. ботів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n159335-proty-krymskoyi-platformy-pracuvaly-naynyati-rosiieu-15-tys-botiv-sbu.html

Ракурс

Російську ботоферму викрили у Києві — через соцмережі зловмисники поширювали антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення «Кримської платформи».

Пропагандисти сфокусувалися сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok. Проти «Кримської платформи» діяли 15 тис. анонімних акаунтів, а дописи публікувалися від так званих пересічних громадян. Серед організаторів ботоферми були четверо киян. Про це 28 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисники діяли в одному з офісів у центрі Києва. Гроші на діяльність ботоферми надходили з Росії через заборонені в Україні електронні платіжні системи. Під час обшуків в офісі виявили 300 модемів для доступу до інтернету, кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку та десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Москві заявили, що відхилили запрошення взяти участь у «Кримській платформі», оскільки цей саміт має «цинічну антиросійську спрямованість». У РФ наголошували, що участь окремих країн та організацій у конференції є «посяганням на територіальну цілісність».