Байден наказав виділити Україні 60 млн дол. на оборону. Фото:

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Гроші на оборону виділять Україні Сполучені Штати Америки.

Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту надати Україні додатково 60 млн дол. допомоги. Кошти будуть виділені у виді оборонного військового устаткування, також тут включене навчання українських військових. Про це повідомляється у меморандумі, опублікованому 27 серпня на сайті Білого дому.

Делегую державному секретарю повноваження… скерувати виділення до 60 млн дол. на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військове навчання і підготовку, для надання допомоги Україні, — йдеться в документі.



Нагадаємо, у липні нижня палата американського парламенту — Палата представників США підтримала рішення надати Україні понад 480 млн дол. допомоги у 2022 році. Із зазначеної суми 125 млн дол. Вашингтон виділить на цілі безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування», що на 10 млн дол. перевищує допомогу, яку наша країна отримує у 2021 році.

Документ ще має погодити Сенат Сполучених Штатів та підписати президент Джо Байден.