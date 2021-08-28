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Ще чотири золоті медалі здобула Україна на Паралімпіаді-2020. Фото: paralympic.org.ua

Ще чотири «золота» здобули українці на Паралімпіаді-2020 (ФОТО)

28 сер 2021, 16:04
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Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо стають дуже спішними для спортсменів з України.

У суботу, 28 серпня, українці здобули ще чотири золоті медалі у плаванні. Чемпіонкою у запливі на 100 м брасом стала Єлизавета Мерешко. Перше місце в індивідуальній комплексній гонці на 200 м посів Денис Дубров. Про це повідомляється на сайті Паралімпійських ігор.

Максим Крипак з новим світовим рекордом переміг на дистанції 100 м вільним стилем. Ще одну золоту медаль Україні приніс 17-річний Михайло Сербін, який переміг у запливі на 100 м на спині. Срібну медаль у цій гонці зайняв українець Віктор Смирнов.

У командному заліку Україна піднялася на п’яте місце. В активі українців дев’ять золотих, 17 срібних та дев’ять бронзових медалей.


28 серпня українці успішно виступили на Паралімпіаді. Фото: НОК України

Нагадаємо, 28 серпня українська збірна на Паралімпіаді в Токіо здобула четверту золоту медаль. Чемпіоном Паралімпійських ігор 2020 року став плавець Євген Богодайко, який здобув «золото» на дистанції 100 м брасом.

Джерело: Ракурс


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