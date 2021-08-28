Еще четыре золотые медали завоевала Украина на Паралимпиаде-2020. Фото: paralympic.org.ua

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Паралимпийские игры 2020 года в Токио становятся очень спешными для спортсменов из Украины.

В субботу, 28 августа, украинцы завоевали еще четыре золотые медали в плавании. Чемпионкой в заплыве на 100 м брассом стала Елизавета Мерешко. Первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 м занял Денис Дубров. Об этом сообщается на сайте Параолимпийских игр.

Максим Крипак с новым мировым рекордом победил на дистанции 100 м вольным стилем. Еще одну золотую медаль Украине принес 17-летний Михаил Сербин, победивший в заплыве на 100 м на спине. Серебряную медаль в этой гонке занял украинец Виктор Смирнов.

В командном зачете Украина поднялась на пятое место. В активе украинцев девять золотых, 17 серебряных и девять бронзовых медалей.

Напомним, 28 августа украинская сборная на Паралимпиаде в Токио завоевала четвертую золотую медаль. Чемпионом Паралимпийских игр 2020 года стал пловец Евгений Богодайко, добывший «золото» на дистанции 100 м брассом.