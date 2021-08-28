Украина разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии. Фото: RT

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Ракурс

Контракт на поставку вакцин от коронавируса из Индии решила разорвать Украина.

Минздрав расторгнет контракт с Serum Institute India. Эта компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax. Об этом 28 августа заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

Глава Минздрава отметил, что вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Препарат может и до конца 2021 года не получить преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, поэтому ему не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации.

Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом, — пояснил Ляшко.



По словам министра, сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта. Поставщик должен вернуть в государственный бюджет деньги за предоплату 2 млн доз вакцины Novavax.

Напомним, на протяжении всей кампании вакцинации украинцы прививались от коронавируса чаще всего вакциной Pfizer. На втором месте популярности вакцин CoronaVac, а третьем — препарат Мoderna.