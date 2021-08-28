Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n159331-dojdi-i-grozy-na-zapade-pogoda-v-ukraine-29-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 августа, в воскресенье, будет дождливой на западе, в других регионах осадки не предусматриваются.

В Житомирской и Винницкой областях ожидаются ливни с выпадением 17−20 мм осадков. Кроме того, 29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 4−13 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 августа прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет 12−14°, а днем ​​— 25−27°.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 14−16°, днем ​​поднимутся до 29−31°.

Погода в Одессе будет теплой, осадки не предусматриваются. Ночью температура воздуха составит 19−21°, днем ​​поднимется до 27−29°.

Погода во Львове ожидается с осадками в течение суток. Ночью будет 9−11°, днем ​​— 17−19°.

Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем ​​поднимутся до 19−21°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, в течение суток возможные небольшие возмущения.