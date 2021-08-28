Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n159331-doschi-ta-grozy-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-29-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 29 серпня, в неділю, буде дощовою на заході, в інших регіонах опади не передбачаються.

У Житомирській і Вінницькій областях очікуються зливи з випаданням 17−20 мм опадів. Крім того, 29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозують значні дощі. Вітер східний, південно-східний, 4−13 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 серпня прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде 12−14°, а вдень — 25−27°.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16°, вдень піднімуться до 29−31°.

Погода в Одесі буде теплою, опади не передбачаються. Вночі температура повітря складе 19−21°, вдень підніметься до 27−29°.

Погода у Львові очікується з опадами протягом доби. Вночі буде 9−11°, вдень — 17−19°.

Погода в Карпатах також прогнозується з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 19−21°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, протягом доби можливі невеликі збурення.