Величезний астероїд наближається до Землі – попередження вчених. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n159330-velycheznyy-asteroyid-nablyjaietsya-do-zemli-poperedjennya-vchenyh.html

Ракурс

Величезний астероїд 2021 PT розміром з два футбольних поля пролетить повз Землю у ніч на неділю, 29 серпня.

Науковці не змогли до кінця вивчити це 245-метрове космічне тіло, бо відкрили його лише 3 серпня. Про це повідомляє Daily Star.

Діаметр космічного каменя становить від 110 до 240 м. Астероїд пролетить на мінімальній відстані від Землі в 4,91 млн км, маючи при цьому швидкість 7 км за секунду.

У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі космічного тіла не становлять загрози для людства.

За даними фахівців, астероїд робить один оборот навколо Сонця за 494 земних дні. Наступного разу він наблизиться до Землі у 2040 році.

Нагадаємо, астероїд 2021 PH27, недавно відкритий американськими вченими, облітає Сонце по орбіті, яка максимально наближена до зірки. Під час зближення космічний об'єкт проходить випробування температурою до +480°C.

Джерело: Daily Star