Огромный астероид приближается к Земле – предупреждение ученых. Фото: Главком

https://racurs.ua/n159330-ogromnyy-asteroid-priblijaetsya-k-zemle-preduprejdenie-uchenyh.html

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Огромный астероид 2021 PT размером с два футбольных поля пролетит мимо Земли в ночь на воскресенье, 29 августа.

Ученые не смогли до конца изучить это 245-метровое космическое тело, потому что открыли его только 3 августа. Об этом сообщает Daily Star.

Диаметр космического камня составляет от 110 до 240 м. Астероид пролетит на минимальном расстоянии от Земли в 4,91 млн км, имея при этом скорость 7 км за секунду.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние к Земле космического тела не представляют угрозы для человечества.

По данным специалистов, астероид совершает один оборот вокруг Солнца за 494 земных дня. В следующий раз он приблизится к Земле в 2040 году.

Напомним, астероид 2021 PH27, недавно открытый американскими учеными, облетает Солнце по орбите, которая максимально приближена к звезде. Во время сближения космический объект проходит испытание температурой до +480°С.

Источник: Daily Star