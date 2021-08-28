Из-за обстрела Авдеевки «Укрзализныця» остановила движение поездов. Фото: Телеграм

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Ракурс

Из-за обстрелов в Донецкой области движение поездов вблизи станции Авдеевка временно ограничено.

По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций Покровск и Очеретино. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Во время артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории работники станции и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что обстрел Авдеевки начался примерно в 6.20, затем продолжился з 9.00 до 10.00. Боевики выпустили больше 25 мин калибром 120 миллиметров.

Поезда № 136 Киев — Авдеевка и № 826 Днепр — Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать в Покровск. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами. Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Первый поезд из Киева в Авдеевку «Укрзализныця» запустила в декабре 2020 года. Прямое железнодорожное сообщение с городом Авдеевка было прервано в 2014 году.

«Ракурс» сообщал, что на Донбассе российские оккупанты открыли огонь со стороны оккупированного Спартака по Авдеевке. Один украинский военный получил осколочное ранение.