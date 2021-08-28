Как коронавирус повлиял на сон людей во всем мире – исследование. Фото: iStock

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Коронавирус повлиял на здоровье многих людей во всем мире. Согласно новому исследованию, у 6 из 10 человек появились проблемами со сном во время пандемии COVID-19.

Ученые опросили 991 человека из 79 стран мира о качестве сна во время пандемии. В результате 56,5% человек сообщили о каких-либо нарушениях сна. Исследование опубликовано в журнале Sleep Health.

Почти две трети опрошенных имели дело с паттерном «задержки фазы сна» (delayed sleep). Это было связан с изменением продолжительности сна, поздним засыпанием и учащением кошмаров.

Каждый пятый человек испытывал паттерн «потери сна и фрагментации» (sleep lost and fragmented), при котором люди засыпали позже обычного и дольше времени проводили в постели, пытаясь уснуть. По словам исследователей, у женщин это нарушение сна наблюдалось чаще, чем у мужчин.

Около 5% участников сообщили о серьезных нарушениях сна (dysregulated and distressed), вместе с учащением кошмаров у этих людей были наихудшие симптомы бессонницы.

Сон — неотъемлемая часть жизни, как воздух, вода и еда. Ваше здоровье и функционирование ставятся под угрозу, когда качество воздуха, которым вы дышите, воды, которую вы пьете, и пищи, которую вы едите, оставляет желать лучшего. Это также имеет место, если ваш сон плохого качества и недостаточного количества, — отметили исследователи.



Напомним, ученые подтвердили, что коронавирус долго влияет на физическое состояние человека. Почти 85% людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще испытывают симптомы вируса.

Источник: Sleep Health