Як коронавірус вплинув на сон людей у ​​всьому світі – дослідження. Фото: iStock

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Коронавірус вплинув на здоров’я багатьох людей у ​​всьому світі. Згідно з новим дослідженням, у 6 з 10 людей з’явилися проблемами зі сном під час пандемії COVID-19.

Вчені опитали 991 людину з 79 країн світу про якість сну під час пандемії. В результаті 56,5% осіб повідомили про будь-які порушення сну. Дослідження опубліковане в журналі Sleep Health.

Майже дві третини опитаних мали справу з патерном «затримки фази сну» (delayed sleep). Це було пов’язане зі зміною тривалості сну, пізнім засинанням і частими кошмарами.

Кожна п’ята людина відчувала патерн «втрати сну і фрагментації» (sleep lost and fragmented), при якому люди засинали пізніше ніж зазвичай і довго проводили час у ліжку, намагаючись заснути. За словами дослідників, у жінок це порушення сну спостерігалося частіше, ніж у чоловіків.

Близько 5% учасників повідомили про серйозні порушення сну (dysregulated and distressed), разом із частими кошмарами у цих людей були найгірші симптоми безсоння.

Сон — невіддільна частина життя, як повітря, вода та їжа. Ваше здоров’я і функціонування ставляться під загрозу, коли якість повітря, яким ви дихаєте, води, яку ви п'єте, і їжі, яку ви їсте, залишає бажати кращого. Це також має місце, якщо ваш сон поганої якості та в недостатній кількості, — відзначили дослідники.



Нагадаємо, вчені знову підтвердили, що коронавірус довго впливає на фізичний стан людини. Майже 85% людей, госпіталізованих з COVID-19 в кінці 2020 року, все ще відчувають симптоми вірусу.

Джерело:Sleep Health