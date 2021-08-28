Через обстріл Авдіївки «Укрзалізниця» зупинила рух потягів

Через обстріл Авдіївки «Укрзалізниця» зупиняє рух потягів. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n159329-cherez-obstril-avdiyivky-ukrzaliznycya-zupynyaie-ruh-potyagiv.html

Ракурс

Через обстріли у Донецькій області рух поїздів поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено.

З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Під час артилерійського обстрілу з непідконтрольної Україні території працівників станції та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

У штабі операції Об'єднаних сил зазначили, що обстріл Авдіївки розпочався приблизно о 6.20, згодом продовжився з 9.00 до 10.00. Бойовики випустили понад 25 мін калібром 120 міліметрів.

Поїзди № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами. Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Перший поїзд з Києва до Авдіївки «Укрзалізниця» запустила у грудні 2020 року. Пряме залізничне сполучення з містом Авдіївка було перерване у 2014 році.

«Ракурс» повідомляв, що на Донбасі російські окупанти відкрили вогонь з боку окупованого Спартака по Авдіївці. Один український військовий отримав осколкове поранення.