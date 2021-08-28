Україна розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n159332-ukrayina-rozryvaie-kontrakt-na-postachannya-covid-vakcyn-iz-indiyi-moz.html

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Контракт на постачання вакцин від коронавірусу з Індії вирішила розірвати України.

Міністерство охорони здоров’я розірве контракт з Serum Institute India. Ця компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax. Про це 28 серпня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

Очільник МОЗ відзначив, що вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Препарат може і до кінця 2021 року не отримати прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я, тому йому не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом, — пояснив Ляшко.



За словами міністра, зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Постачальник повинен повернути до державного бюджету гроші за передоплату 2 млн доз вакцини Novavax.

Нагадаємо, впродовж усієї кампанії вакцинації українці щепилися від коронавірусу найчастіше вакциною Pfizer. На другому місці популярності вакцин CoronaVac, а третьому — препарат Мoderna.