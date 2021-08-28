Байден приказал выделить Украине 60 млн долл. на оборону. Фото:

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Деньги на оборону выделят Украине Соединенные Штаты Америки.

Президент США Джо Байден поручил Государственному департаменту предоставить Украине дополнительно 60 млн долл. помощи. Средства будут выделены в виде оборонного военного оборудования, также здесь включено обучение украинских военных. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном 27 августа на сайте Белого дома.

Делегирую государственному секретарю полномочия… направить выделение до 60 млн долл. на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку, для оказания помощи Украине, — говорится в документе.



Напомним, в июле нижняя палата американского парламента — Палата представителей США поддержала решение предоставить Украине более 480 млн долл. помощи в 2022 году. Из указанной суммы 125 млн долл. Вашингтон выделит на цели помощи Украине по статье «Международное военное финансирование», что на 10 млн долл. превышает помощь, которую наша страна получает в 2021 году.

Документ еще должен согласовать Сенат Соединенных Штатов и подписать президент Джо Байден.