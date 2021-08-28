Против «Крымской платформы» работали нанятые РФ 15 тыс. ботов. Фото: СБУ

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Российскую ботоферму разоблачили в Киеве — через соцсети злоумышленники распространяли антиукраинские лозунги и дезинформацию относительно результатов проведения «Крымской платформы».

Пропагандисты сфокусировались на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok. Против «Крымской платформы» действовали 15 тыс. анонимных аккаунтов, а сообщения публиковались от так называемых рядовых граждан. Среди организаторов ботофермы были четыре киевлянина. Об этом 28 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленники действовали в одном из офисов в центре Киева. Деньги на деятельность ботофермы поступали из России через запрещенные в Украине электронные платежные системы. Во время обысков в офисе обнаружили 300 модемов для доступа к интернету, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи и десятки мобильных терминалов и компьютерную технику.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Москве заявили, что отклонили приглашение принять участие в «Крымской платформе», поскольку этот саммит имеет «циничную антироссийскую направленность». В РФ отмечали, что участие отдельных стран и организаций в конференции является «посягательством на территориальную целостность».