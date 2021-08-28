Почему в Украине массово не вакцинируют детей, объяснил Ляшко. Фото: akzent.zp.ua

https://racurs.ua/n159338-pochemu-v-ukraine-massovo-ne-vakciniruut-detey-obyasnenie-lyashko.html

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Массовая вакцинация детей от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине сейчас не в приоритете.

Сейчас главное — вакцинация взрослого населения. Анализ заболеваний, в том числе и индийским штаммом «Дельта, свидетельствует, что доля зараженных сейчас несущественна. Об этом 28 августа заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

Дети пока не оказывают нагрузки на систему здравоохранения. Далее, если динамика будет расти, мы будем снова просматривать все данные и делать приоритет на категории 12+, — отметил он.



Ранее в Минздраве заявляли, что в Украине разрешена COVID-вакцинация детей в возрасте от 12 лет. Прививать несовершеннолетних можно исключительно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Напомним, в августе в Украине впервые от коронавируса вакцинировали детей. Родители дали разрешение на иммунизацию пятерых подростков в Черновицкой области. Прививки получили дети в возрасте 13−16 лет.