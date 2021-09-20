Затримали зрадника, який допоміг Росії захопити повітряний простір Криму

Так звані «зелені чоловічки» біля аеропорту Сімферополя, фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/ua/n160451-zatrymaly-zradnyka-yakyy-dopomig-rosiyi-zahopyty-povitryanyy-prostir-krymu.html

Ракурс

У Херсонській області контррозвідка затримала зрадника, який сприяв Росії в окупації Криму у 2014 році.

Затриманий обіймає «посаду» так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту «Сімферополь», повідомляє прес-центр СБУ.

Це колишній військовослужбовець Збройних сил України. За даними слідства, його у 2011 році завербували російські спецслужби і він отримав паспорт громадянина РФ.

У 2014 році він брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об'єктів на території півострова, зокрема міжнародного аеропорту та регіонального підрозділу «Кримаероруху», а також сприяв російським військам у контролі повітряного простору над Кримом.

Під час подій захоплення українського півострова Росією він входив до складу так званої «Самооборони Криму».

Затриманому наразі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу й обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ нещодавно затримала бойовика, який у 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ в Луганській області.