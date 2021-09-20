Бритва Bugatti. Фото: прес-служба компанії

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Bugatti, відомий бренд люксових автомобілів, випустив «бюджетну» версію свого авто — бритву в стилі гіперкара Bugatti Chiron.

Тепер замість того, щоби витрачати мільйони на авто, можна відчути себе причетним до бренду з бритвою GilletteLabs Bugatti Special Edition Heated Razor. Відповідний станок представила прес-служба компанії.

Зазначимо, що вперше станок Heated Razor by GilletteLabs був представлений у 2018 році. Особливістю цього аксесуара стала вбудована система підігріву, яка одним натисненням кнопки робила його теплішим і підвищувала ефективність і комфорт гоління. Для спільного з Bugatti проекту бритва технічно не змінилася, але отримала нове оформлення.

Особливістю новинки став колір Bugatti Agile Bleu, у який пофарбований гіперкар Bugatti Chiron Pur Sport, а на ручці розміщена фірмова емблема французького автовиробника. Ручка бритви виконана з поєднання алюмінію й цинку, який повинен відсилати до анодованого алюмінію й титану з конструкції гіперкара.

Комплект GilletteLabs Bugatti Special Edition Heated Razor містить магнітну док-станцію для бездротової зарядки, змінний картридж із двома лезами, фірмову очищувальну серветку й інтелектуальний зарядний пристрій. У продажу на окремих ринках світу новий аксесуар з’явиться з вересня 2021 року, але вартість спецверсії бритви не названа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Bugatti запустить у серійне виробництво трековий гіперкар.