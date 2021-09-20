Бритва Bugatti. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n160450-bugatti-dlya-bednyh-luksovyy-brend-vypustil-britvu-v-vide-sportkara-foto.html

Ракурс

Bugatti, известный бренд люксовых автомобилей, выпустил «бюджетную» версию своего авто — бритвенный станок в стиле гиперкара Bugatti Chiron.

Теперь вместо того, чтобы тратить миллионы на авто, можно почувствовать себя причастным к бренду с бритвенным станком GilletteLabs Bugatti Special Edition Heated Razor. Соответствующий станок представила пресс-служба компании.

Отметим, что впервые станок Heated Razor by GilletteLabs был представлен в 2018 году. Особенностью этого аксессуара стала встроенная система подогрева, которая одним нажатием кнопки делала станок теплее и повышала эффективность и комфорт бритья. Для совместного с Bugatti проекта бритва технически не поменялась, но получила новое оформление.

Особенностью новинки стал цвет Bugatti Agile Bleu, в который окрашивается гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport, а на ручке размещена фирменная эмблема французского автопроизводителя. Ручка бритвы выполнена из сочетания алюминия и цинка, который должен отсылать к анодированному алюминию и титану из конструкции гиперкара.

Комплект GilletteLabs Bugatti Special Edition Heated Razor включает в себя магнитную док-станцию ​​для беспроводной зарядки, сменный картридж с двумя лезвиями, фирменную чистящую салфетку и интеллектуальное зарядное устройство. В продаже на отдельных рынках мира новый аксессуар появится с сентября 2021 года, но стоимость спецверсии бритвы не названа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Bugatti запустит в серийное производство трековый гиперкар.