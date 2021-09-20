Кадровые перестановки готовят в Кабмине — кто точно не потеряет кресло. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n160449-kadrovye-perestanovki-gotovyat-v-kabmine-kto-tochno-ne-poteryaet-kreslo.html

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Заседание фракции «Слуга народа» запланировано на понедельник, 20 сентября. Сегодня вечером нардепы могут обсудить кадровые изменения в правительстве.

Такое заявление сделал глава фракции «слуг» Давид Арахамия, передает «Украина 24».

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура рассказал, кто из чиновников точно не потеряет кресло. По его словам, на должностях останутся:

министр финансов Сергей Марченко;

генеральный прокурор Ирина Венедиктова;

министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, ранее мы сообщали, что отставка спикера Совета Дмитрия Разумкова стоит от 50 до 100 тис. за голос.

Источник: Украина 24