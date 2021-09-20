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Кадрові перестановки готують у Кабміні — хто точно не втратить крісло. Фото: reuters

Кадрові перестановки готують у Кабміні — хто точно не втратить крісло

20 вер 2021, 18:06
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Засідання фракції «Слуга народу» заплановане на понеділок, 20 вересня. Сьогодні ввечері нардепи можуть обговорити кадрові зміни в уряді.

Таку заяву зробив голова фракції «слуг» Давид Арахамія, передає «Україна 24».

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, хто з урядовців точно не втратить крісло. За його словами, на посадах залишаться:


  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • генеральний прокурор Ірина Венедіктова;
  • міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставка спікера Ради Дмитра Разумкова коштує від 50 до 100 тисяч за голос.

Джерело: Україна 24

Джерело: Ракурс


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