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Кадрові перестановки готують у Кабміні — хто точно не втратить крісло. Фото: reuters
Кадрові перестановки готують у Кабміні — хто точно не втратить кріслоhttps://racurs.ua/ua/n160449-kadrovi-perestanovky-gotuut-u-kabmini-hto-tochno-ne-vtratyt-krislo.htmlРакурс
Засідання фракції «Слуга народу» заплановане на понеділок, 20 вересня. Сьогодні ввечері нардепи можуть обговорити кадрові зміни в уряді.
Таку заяву зробив голова фракції «слуг» Давид Арахамія, передає «Україна 24».
Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, хто з урядовців точно не втратить крісло. За його словами, на посадах залишаться:
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- генеральний прокурор Ірина Венедіктова;
- міністр юстиції Денис Малюська.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставка спікера Ради Дмитра Разумкова коштує від 50 до 100 тисяч за голос.
Джерело: Україна 24
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