Кадрові перестановки готують у Кабміні — хто точно не втратить крісло. Фото: reuters

https://racurs.ua/ua/n160449-kadrovi-perestanovky-gotuut-u-kabmini-hto-tochno-ne-vtratyt-krislo.html

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Засідання фракції «Слуга народу» заплановане на понеділок, 20 вересня. Сьогодні ввечері нардепи можуть обговорити кадрові зміни в уряді.

Таку заяву зробив голова фракції «слуг» Давид Арахамія, передає «Україна 24».

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, хто з урядовців точно не втратить крісло. За його словами, на посадах залишаться:

міністр фінансів Сергій Марченко;

генеральний прокурор Ірина Венедіктова;

міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставка спікера Ради Дмитра Разумкова коштує від 50 до 100 тисяч за голос.

Джерело: Україна 24