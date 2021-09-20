“Слуги” передали привіт Разумкову - вимагають власний порядок денний для Ради, фото - Главком

https://racurs.ua/ua/n160405-slugy-peredaly-pryvit-razumkovu-vymagaut-vlasnyy-poryadok-dennyy-dlya-rady.html

Ракурс

У «Слузі народу» не погоджуються з пропозиціями апарату Ради щодо порядку денного наступного робочого тижня у пленарній залі.

СН вимагає включити в нього голосування в другому читанні законопроектів про олігархів і зміни до податкового кодексу.

Про це в Телеграм написала прес-секретар фракції Юлія Палійчук.

«Слуга народу» пропонує погоджувальній раді парламента власну версію списку законопроектів до розгляду на нинішній пленарний тиждень.

Палійчук написала про обов’язковий, на думку «слуг» антиолігархічний пакет. Він включає законопроекти № 5599 щодо олігархів та № 5600 про наповнення бюджету.

Фракція влади пропонуватиме погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроєктів.

Пропозиції щодо проекту порядку денного узагальнюються апаратом Верховної Ради, після чого обговорюються та схвалюються погоджувальною радою.

Нагадаємо, що влітку відносини спікера Ради з Банковою погіршилися. Разумков відверто опонує Офісу президента, а у вересні він підтримав пропозицію надіслати у Венеційську комісію ухвалений влітку у першому читанні закон Зеленського про олігархів. Після цього проти спікера розгорнулася медійна атака СН.