“Уповноваженою з прав олігархів” назвали омбудсмена у “Слузі народу” — Людмила Денісова

https://racurs.ua/ua/n160356-upovnovajenou-z-prav-oligarhiv-nazvaly-ombudsmena-u-sluzi-narodu.html

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Давид Арахамія, глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, назвав омбудсмена Людмилу Денісову «уповноваженою з прав олігархів».

Я просто пропоную перейменувати, ми прийдемо у Верховну Раду і я подам законопроект про перейменування (уповноваженого ВР з прав людини на — ред.) уповноваженого з прав олігархів. Тому що не людей потрібно захищати права, а чомусь олігархів. Вони мільярдери, — заявив Арахамія в ефірі ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером».

Водночас Денісова в ефірі ток-шоу зазначила, що до кола осіб, які можуть бути внесені в реєстр олігархів, ризикують потрапити і представники середнього бізнесу. З її слів, формування реєстрів осіб, чиї права будуть обмежені залежно від їхнього майнового стану, суперечить ст. 24 Конституції України — «тому що у нас не може бути привілеїв і обмежень, зокрема й за ознакою майнового стану».

В свою чергу раніше Арахамія заявляв, що Денісова і спікер парламенту Дмитро Разумков навмисне намагаються «збити» законопроект про олігархів, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, законопроект про олігархів № 5599 Разумков відправив до Венеційської комісії. Він пояснив свої дії зверненням чотирьох опозиційних фракцій і омбудсмена, які домагалися, щоб документ оцінила Європейська комісія за демократію через право. Нардепи від «Слуги народу» просили Разумкова не відправляти документ на експертизу «венеційки». Арахамія тоді заявив, наразі зареєстровано 1 тис. 200 правок до нормативного акта, тож неможливо спрогнозувати, яка кінцева редакція закону побачить світ. У підсумку були враховані лише 13 правок із 1271.

Також Арахамія розкритикував журналіста CNN, порівнявши його з «бабою Валею з Укрпошти», через заяви щодо законопроекту про олігархів.