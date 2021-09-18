«Уполномоченной по правам олигархов» назвали омбудсмена в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n160356-upolnomochennoy-po-pravam-oligarhov-nazvali-ombudsmena-v-sluge-naroda.html

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, назвал омбудсмена Людмилу Денисову «уполномоченной по правам олигархов».

Я просто предлагаю переименовать, мы придем в Верховную Раду и я подам законопроект о переименовании (уполномоченного ВР по правам человека на — ред.) уполномоченного по правам олигархов. Потому что не права людей нужно защищать, а почему-то олигархов. Они миллиардеры, — заявил Арахамия в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

В то же время Денисова в эфире ток-шоу отметила, что в круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, рискуют попасть и представители среднего бизнеса. По ее словам, формирование реестров лиц, чьи права будут ограничены в зависимости от их имущественного положения, противоречит ст. 24 Конституции Украины — «потому что у нас не может быть привилегий и ограничений, в том числе по признаку имущественного положения».

В свою очередь ранее Арахамия заявлял, что Денисова и спикер парламента Дмитрий Разумков умышленно пытаются «сбить» законопроект об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, законопроект об олигархах № 5599 Разумков отправил в Венецианскую комиссию. Он объяснил свои действия обращением четырех оппозиционных фракций и омбудсмена, которые добивались, чтобы документ оценила Европейская комиссия за демократию через право. Нардепы от «Слуги народа» просили Разумкова не отправлять документ на экспертизу. Арахамия тогда заявил, что к нормативному акту зарегистрировано 1 тыс. 200 поправок, поэтому невозможно спрогнозировать, какая конечная редакция закона увидит свет. В итоге было учтено лишь 13 поправок из 1271.

Также Арахамия раскритиковал журналиста CNN, сравнив его с «бабой Валей из Укрпочты», из-за заявления о законопроекте об олигархах.