Арахамия сравнил CNN с «бабой Валей из Укрпочты»

https://racurs.ua/n160352-arahamiya-sravnil-cnn-s-baboy-valey-iz-ukrpochty.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, сравнил журналиста американского телеканала CNN с «бабой Валей из Укрпочты».

Сегодня на одном из телеканалов в бегучей строке было написано — ведущий журналист CNN против закона об олигархах. Я извиняюсь, завтра баба Валя из «Укрпочты» будет против закона об олигархах. Давайте мы сами разберемся. Я вам гарантирую, что он (журналист — ред.) не читал этот закон, так как на английский язык его переводили, — заявил Арахамия в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

Речь идет о Фариде Закарии — журналисте CNN, которого «слуга» сравнил с сотрудницей почты. Закария считается одним из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, экспертом в области международных отношений. Закария также редактор еженедельника Newsweek International. Отметим, что президент Владимир Зеленский недавно дал интервью Закарии для канала CNN.

Ранее Арахамия заявлял, что спикер парламента Дмитрий Разумков умышленно пытается «сбить» принятие законопроекта об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, законопроект об олигархах № 5599 Разумков отправил в Венецианскую комиссию. Он объяснил свои действия обращением четырех оппозиционных фракций и омбудсмена, которые добивались, чтобы документ оценила Европейская комиссия за демократию через право. Вместе с тем, Разумков считает, что большинство парламента поддерживает проект закона Зеленского. Ранее депутаты от «Слуги народа» просили Разумкова не отправлять документ на экспертизу Венецианской комиссии. Арахамия тогда заявил, что к нормативному акту зарегистрировано 1 тыс. 200 поправок, поэтому невозможно спрогнозировать, какая конечная редакция закона увидит свет.