Арахамія порівняв CNN з “бабою Валею з Укрпошти”

https://racurs.ua/ua/n160352-arahamiya-porivnyav-cnn-z-babou-valeu-z-ukrposhty.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, порівняв журналіста американського телеканалу CNN з «бабою Валею з Укрпошти».

Сьогодні на одному з телеканалів в рядку написано — провідний журналіст CNN проти закону про олігархів. Я перепрошую, завтра баба Валя з «Укрпошти» буде проти закону про олігархів. Давайте ми самі розберемося. Я вам гарантую, він (журналіст — ред.) не читав цей закон, тому що на англійську мову його не перекладали, — заявив Арахамія в ефірі ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером».

Йдеться про Фаріда Закарію — журналіста CNN, котрого «слуга» порівняв з працівницею пошти. Закарія вважається одним із найвпливовіших і популярних американських політичних аналітиків, експертом в області міжнародних відносин. Закарія також редактор тижневика Newsweek International. Зауважимо, що президент Володимир Зеленський нещодавно дав інтерв’ю Закарії для каналу CNN.

Раніше Арахамія заявляв, що спікер парламенту Дмитро Разумков навмисне намагається «збити» ухвалення законопроекту про олігархів, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, законопроект про олігархів № 5599 Разумков відправив до Венеційської комісії. Він пояснив свої дії зверненням чотирьох опозиційних фракцій і омбудсмена, які домагалися, щоб документ оцінила Європейська комісія за демократію через право. Разом з тим, Разумков вважає, що більшість парламенту підтримує проект закону Зеленського. Раніше депутати від «Слуги народу» просили Разумкова не відправляти документ на експертизу «венеційки». Арахамія тоді заявив, наразі зареєстровано 1 тис. 200 правок до нормативного акта, тож неможливо спрогнозувати, яка кінцева редакція закону побачить світ.