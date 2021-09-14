РФ не змогла захопити Україну, це не армія Талібану — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n160166-rf-ne-zmogla-zahopyty-ukrayinu-ce-ne-armiya-talibanu-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CNN заявив, що Україну не можна порівнювати з Афганістаном, оскільки наша країна вже понад сім років протистоїть російській армії.

У 2014 році, нехай пробачать нам партнери зі США та ЄС, спочатку ми опинилися там, де опинилися. Відбулася ескалація, Росія окупувала наші території. З нами поруч не було нікого. Не було жодної військової техніки, крім того, що ми мали. Інших військ не було, лише громадяни України, — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

За його словами, на початку агресії РФ українці об'єднувалися у добровольчі батальйони та створювали волонтерські ініціативи, які допомагали захистити країну.

Навіть за вісім років Росія не змогла захопити Україну. Це не армія Талібану. Це — одна з наймогутніших армій світу. Ми відстоювали свою державність. Ось чому, я думаю, ми максимально незалежні від будь-якої країни, — зазначив глава держави.

Зеленський також відзначив незалежність Києва від Вашингтона на противагу ситуації із залежністю Афганістану від США.