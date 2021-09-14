РФ не смогла захватить Украину, это не армия Талибана — Зеленский

https://racurs.ua/n160166-rf-ne-smogla-zahvatit-ukrainu-eto-ne-armiya-talibana-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, поскольку наша страна уже свыше семи лет противостоит российской армии.

В 2014 году, да простят нам партнеры из США и ЕС, сначала мы оказались там, где оказались. Произошла эскалация, Россия оккупировала наши территории. С нами рядом не было никого. Не было никакой военной техники, кроме той, которую мы имели. Других войск не было, только граждане Украины, — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в начале агрессии РФ украинцы объединялись в добровольческие батальоны и создавали волонтерские инициативы, которые помогали защитить страну.

Даже за восемь лет Россия не смогла захватить Украину. Это не армия Талибана. Это — одна из самых мощных армий мира. Мы отстаивали свою государственность. Вот почему, я думаю, мы максимально независимы от любой страны, — отметил глава государства.

Зеленский также отметил независимость Киева от Вашингтона в противовес ситуации с зависимостью Афганистана от США.