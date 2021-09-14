Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Apple представляет новый iPhone 13

Apple представляет новый iPhone 13 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 сен 2021, 19:55
999

Компания Apple сегодня в 20.00 начинает презентацию своих обновленных гаджетов — смартфона iPhone 13, часов Apple Watch 7 и наушников AirPods 3.

Большая осенняя презентация Apple называется California Streaming. Ее транслирует официальный канал компании на сайте видеохостинга YouTube.

iPhone 13

Новый iPhone 13 — это самый ожидаемый релиз осени. По предварительным данным, дизайн и размеры экрана останутся прежними, однако смартфон будет иметь более мощный процессор и сможет поддерживать 5G.


Apple Watch 7

Новое поколение Apple Watch получит увеличенную диагональ экрана — 41 мм и 45 мм. Пока неизвестно, когда стартуют продажи часов.

AirPods 3

На сентябрьской презентации ожидается анонс беспроводных наушников AirPods 3. Также на этой презентации покажут iOS 15.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров