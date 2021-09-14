Apple презентує новий iPhone 13

https://racurs.ua/ua/n160165-apple-prezentuie-novyy-iphone-13-translyaciya.html

Ракурс

Компанія Apple сьогодні о 20.00 розпочинає презентацію своїх оновлених гаджетів — смартфону iPhone 13, розумного годинника Apple Watch 7 та навушників AirPods 3.

Велика осіння презентація Apple має назву California Streaming. Її транслює офіційний канал компанії на сайті відеохостингу YouTube.

iPhone 13

Новий iPhone 13 — це найочікуваніший реліз осені. За попередніми даними, дизайн і розміри екрану залишаться колишніми, проте смартфон матиме більш потужний процесор і підтримуватиме 5G.

Apple Watch 7

Нове покоління Apple Watch отримає збільшену діагональ екрану — 41 мм і 45 мм. Наразі невідомо, коли стартують продажі годинника.

AirPods 3

На вересневій презентації очікується анонс бездротових навушників AirPods 3. Також на цій презентації покажуть iOS 15.