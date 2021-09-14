Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Apple презентує новий iPhone 13

Apple презентує новий iPhone 13 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 вер 2021, 19:55
999

Компанія Apple сьогодні о 20.00 розпочинає презентацію своїх оновлених гаджетів — смартфону iPhone 13, розумного годинника Apple Watch 7 та навушників AirPods 3.

Велика осіння презентація Apple має назву California Streaming. Її транслює офіційний канал компанії на сайті відеохостингу YouTube.

iPhone 13

Новий iPhone 13 — це найочікуваніший реліз осені. За попередніми даними, дизайн і розміри екрану залишаться колишніми, проте смартфон матиме більш потужний процесор і підтримуватиме 5G.


Apple Watch 7

Нове покоління Apple Watch отримає збільшену діагональ екрану — 41 мм і 45 мм. Наразі невідомо, коли стартують продажі годинника.

AirPods 3

На вересневій презентації очікується анонс бездротових навушників AirPods 3. Також на цій презентації покажуть iOS 15.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів