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Apple презентує новий iPhone 13
Apple презентує новий iPhone 13 (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n160165-apple-prezentuie-novyy-iphone-13-translyaciya.htmlРакурс
Компанія Apple сьогодні о 20.00 розпочинає презентацію своїх оновлених гаджетів — смартфону iPhone 13, розумного годинника Apple Watch 7 та навушників AirPods 3.
Велика осіння презентація Apple має назву California Streaming. Її транслює офіційний канал компанії на сайті відеохостингу YouTube.
iPhone 13
Новий iPhone 13 — це найочікуваніший реліз осені. За попередніми даними, дизайн і розміри екрану залишаться колишніми, проте смартфон матиме більш потужний процесор і підтримуватиме 5G.
Apple Watch 7
Нове покоління Apple Watch отримає збільшену діагональ екрану — 41 мм і 45 мм. Наразі невідомо, коли стартують продажі годинника.
AirPods 3
На вересневій презентації очікується анонс бездротових навушників AirPods 3. Також на цій презентації покажуть iOS 15.
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