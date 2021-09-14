ДТП в Туреччині — про стан 40 потерпілих українців розповіло МЗС

https://racurs.ua/ua/n160164-dtp-v-turechchyni-pro-stan-40-poterpilyh-ukrayinciv-rozpovilo-mzs.html

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В ДТП з туристичним автобусом, який перекинувся 13 вересня у Туреччині, постраждали понад 40 громадян України. Внаслідок аварії госпіталізовано чотирьох осіб.

В автобусі перебував 41 громадянин України. Всі туристи пройшли медичне обстеження… Госпіталізовано чотирьох, з якими сьогодні зустрівся наш консул. Всіх інших оглянули і відпустили, — повідомили у посольстві України в Туреччині.

У дипустанові додали, що стан здоров’я потерпілих стабільний, загрози життю немає.

Умовами у госпіталі українці задоволені і прогноз на одужання позитивний. За словами керівника лікарні, до кінця тижня стан здоров’я пацієнтів дозволятиме здійснити переліт до України та продовжити лікування в амбулаторних умовах, — зазначили у представництві зовнішньополітичного відомства України.

Працівники консульства України в Анталії тримають ситуацію на особистому контролі.

Нагадаємо, 13 вересня зранку в курортній турецькій провінції Мугла у водія туристичного автобуса стався серцевий напад, після чого транспортний засіб зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав у зустрічному напрямку.