Зеленський порівняв Трампа і Роберта де Ніро в інтерв’ю CNN

https://racurs.ua/ua/n160163-zelenskyy-porivnyav-trampa-i-roberta-de-niro-v-interv-u-cnn.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, в інтерв’ю американському каналу CNN прокоментував скандальну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка мала місце влітку 2019 року.

Зеленський заявив, що тодішній очільник Білого дому не змушував його щось робити проти представника демократів й головного конкурента Трампа на виборах президента США Джо Байдена. Йдеться про ймовірний тиск оточення Трампа на Київ щодо розслідування справи проти сина Байдена — Хантера. Зеленський вказав, що Дональд Трамп — це не Роберт де Ніро й тиску на його команду не було.

Ні. Може це тому, що я раніше не займався політикою, — запевнив Зеленський ведучого CNN.

На думку глави держави, президент України відчуває себе «амбітною, незалежною людиною, якій щодня треба вчитися у найкращих». Він додав, що його розмова з Трампом відбулася в тому ж дусі.

Він є президентом США. Це не Роберт де Ніро. Роберт де Ніро був моїм кумиром. З ним я б розмовляв невимушено, незалежно від того, чи буде допомога. А тут серйозні речі (йдеться про зустріч з президентом США — ред.). Це на рівні людини, від якої залежить стабільність нашої країни. І допомога моїй країні. Нам потрібні відносини, — пояснив Зеленський.



Нагадаємо, 25 липня 2019 року під час телефонної розмови Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Київ поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, до якої має відношення син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена — Хантер.

Білий дім згодом оприлюднив стенограму розмови. У ній Трамп сказав Зеленському, що «було б добре», якби той вивчив справу Байдена.