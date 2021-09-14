Суд Чехії арештував росіянина, одного з кримських “зелених чоловічків”

https://racurs.ua/ua/n160162-sud-chehiyi-areshtuvav-rosiyanyna-odnogo-z-krymskyh-zelenyh-cholovichkiv.html

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Олександра Франчетті, громадянина РФ, раніше затриманого у Чехії за запитом України через причетність до окупації Криму у 2014 році, арештував Міський суд Праги. Тепер росіянин чекатиме на рішення щодо екстрадиції. Раніше відповідний запит подав Офіс генпрокурора.

Попереднє ув’язнення — звичайна справа в процедурах екстрадиції. Рідко, коли клієнта випускають на свободу. Сподіватимемося, що суд в наступному процесі екстрадиції не піддасться цій політизації, — цитує захисника росіянина чеське видання Novinky,

В Україні Франчетті загрожує від двох до восьми років позбавлення волі за членство у збройному угрупованні. Однак його адвокати заявляють, що громадянина РФ в Києві піддаватимуть тортурам, також йому нібито загрожує смерть.

Він лише був одним з організаторів захисту Севастополя в той час, коли панувала де-факто анархія, і туди проникали різні ополченці, — переконує адвокат росіянина.

Нагадаємо, 13 вересня аеропорту Праги за запитом України затримали громадянина Росії, активіста так званої «кримської весни» Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму. У 2014 році росіянин прибув на півострів за два дні до початку російської операції «зелених чоловічків», сформував збройне угруповання «Північний вітер», яке тісно взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту Росії.

Росіянин також був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

З 2000 року Франчетті постійно живе в Празі та працює фітнес-тренером, але регулярно відвідує окупований Крим.