Можливе підвищення тарифів через ріст цін на газ в ЄС оцінив Шмигаль

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Можливе підвищення тарифів в Україні на тлі стрімкого зростання цін на газ в Європі прокоментував прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, Кабмін виступає гарантом того, що для побутових споживачів, тобто населення, ціна на газ залишиться незмінною.

Ми, як уряд, і «Нафтогаз», як державна компанія, виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться… Ціна газу зафіксована річним контрактом НАК «Нафтогазу» на рівні 7,96 грн, цей контракт діє до 1 травня 2022 року. Далі він переглядається і пропонується наступний контракт на наступний період. У більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована на рівні менше або у районі 8 грн для побутових споживачів, — сказав Шмигаль під час прес-конференції 14 вересня.

Він наголосив, що нині на світових ринках ціна на газ б'є рекорди й за деякими договорами вже перевищує 700 дол. за 1 тис. куб. м. Водночас, для українських теплокомуненерго запропонована ціна на газ на рівні 7,44 грн.

Разом з тим очільник уряду нагадав, що тарифи перебувають у зоні відповідальності органів місцевого самоврядування.

Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме місцева влада визначає тарифи та шукає компенсатори, для цього місцеві бюджети мають значний ресурс, — заявив глава Кабміну.

Окрім цього, Шмигаль наголосив, що Україна на 90% готова до опалювального сезону.

У газових сховищах закачано 18 млрд куб. м газу — це показник більше середнього за останні 10 років на цей період. Ми очікуємо збільшення запасів до 19 млрд і більше, — підсумував чиновинк.

Нагадаємо, цьогоріч влітку ціни на газ в ЄС почали демонструвати тенденцію до стрімкого зростання. За останніми даними з бірж, ціна на газ в Європі під час торгів 14 вересня перевищила позначку у 810 дол. за 1 тис. куб. м., оновивши черговий рекорд.