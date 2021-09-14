Возможное повышение тарифов из-за роста цен на газ в ЕС оценил Шмыгаль

https://racurs.ua/n160161-vozmojnoe-povyshenie-tarifov-iz-za-rosta-cen-na-gaz-v-es-ocenil-shmygal.html

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Возможное повышение тарифов в Украине на фоне стремительного роста цен на газ в Европе прокомментировал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин выступает гарантом того, что для бытовых потребителей, то есть населения, цена на газ останется неизменной.

Мы, как правительство, и «Нафтогаз», как государственная компания, выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится… Цена газа зафиксирована летним контрактом НАК «Нафтогаза» на уровне 7,96 грн, этот контракт действует до 1 мая 2022 года. Далее он будет пересматриваться и будет предлагаться следующий контракт на следующий период. В большинстве газоснабжающих компаний цена также зафиксирована на уровне менее или в районе 8 грн для бытовых потребителей, — сказал Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

Он отметил, что сейчас на мировых рынках цены на газ бьют рекорды и по некоторым договорам уже превышают 700 долл. за 1 тыс. куб. м. В то же время, для украинских теплокоммунэнерго предложена цена на газ на уровне 7,44 грн.

Вместе с тем глава правительства напомнил, что тарифы находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления.

Тарифы в сфере теплоснабжения — это зона ответственности органов местного самоуправления. Именно местные власти определяют тарифы и ищут компенсаторы, для этого местные бюджеты имеют значительный ресурс, — заявил глава Кабмина.

Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что Украина на 90% готова к отопительному сезону.

В газовые хранилища закачано 18 млрд куб. м газа — это показатель больше среднего за последние 10 лет на этот период. Мы ожидаем увеличения запасов до 19 млрд и более, — подытожил чиновник.

Напомним, летом этого года цены на газ в ЕС начали демонстрировать тенденцию к стремительному росту. По последним данным из бирж, цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября превысила отметку в 810 долл. за 1 тыс. куб. м., обновив очередной рекорд.