Пик заболеваемости COVID в Киеве спрогнозировала Госпотребслужба - коронавирус в Киеве

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Когда Киев пройдет пик заболеваемости COVID-19, рассказал начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его прогнозам, столицу Украины накроет заболеваемость коронавирусной инфекцией в ноябре-декабре.

Что касается научного прогноза, то сегодня циркуляция новых видов возбудителей, эпидемическая ситуация меняется почти каждую неделю. Если мы раньше говорили, что прогноз об увеличении заболеваемости с августа месяца, то сегодня увеличивается заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями, пиковая (ситуация с COVID-19 будет приходиться — ред.) на ноябрь-декабрь, — указал Рубан в эфире одного из украинских каналов.

Чиновник добавил, что если появится новый вариант коронавируса, помимо штамма «Дельта», то прогноз нужно будет менять.

Ухудшение будет в ноябре после возвращения детей и родителей с каникул… Ноябрь — месяц, когда фактически будет бушевать грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Если не будет вакцинации на уровне 80%, то действительно можно говорить об ухудшении эпидемической ситуации и необходимости введения жестких мер, — подытожил Рубан.

Напомним, сейчас, по данным властей, ситуация с распространением коронавируса в Киеве остается контролируемой. В городе на протяжении прошлых суток зарегистрировали 412 больных COVID-19, 10 человек умерли. Всего в Украине 13 сентября обнаружили еще 3,3 тыс. новых инфицированных.