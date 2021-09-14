Изменения в «карантинное» постановление ослабляют ограничения — Шмыгаль

https://racurs.ua/n160145-novoe-karantinnoe-postanovlenie-oslablyaet-ogranicheniya-shmygal.html

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Изменения в правилах карантина прокомментировал глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он считает, что новации в «карантинном» постановлении правительства ослабляют ограничения.

Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября заявил, что государство дало возможность всем гражданам вакцинироваться. Поэтому власть перед осенним скачком заболеваемости коронавирусом разрешила работу учреждений в желтой или красной зоне, при условии, что коллектив и посетители имеют ковид-сертификаты.

Постановление не усиливает ограничения, а в определенной степени даже ослабляет. Это нормальные условия для того, чтобы не блокировать экономику, не закрывать школы и садики, не прерывать учебный процесс, не сбавлять ВВП и поступления в бюджет, — заявил премьер-министр.

Он считает, что государство должно и спасать людей, и не допустить падения экономики. Именно поэтому Кабмин вводит новые подходы к карантину.

Напомним, что 13 сентября в Украине установлены новые карантинные ограничения.

Отныне СOVID-сертификат будет двух видов («желтый» или «зеленый»). В нем будет информация о вакцинации, отрицательном результате теста (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

В «желтом» сертификате указывается информация о первой прививке, «зеленом» — о полном курсе. Документы будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.

В случае внедрения «желтого» уровня эпидопасности учебные заведения будут работать, если 80% работников будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. А если начнет действовать «красный» уровень — при наличии у 100% работников «зеленого» сертификата.

В то же время ограничения «желтого» уровня начнут применяться, если 80% посетителей массовых мероприятий будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. Если речь идет о «красном» уровне — при наличии у 100% посетителей «зеленого» сертификата.