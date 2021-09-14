Зміни до «карантинної» постанови послаблюють обмеження - Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n160145-zminy-do-karantynnoyi-postanovy-poslabluut-obmejennya-shmygal.html

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Зміни у правилах карантину прокоментував очільник Кабміну Денис Шмигаль. Він вважає, що новації у «карантинній» постанові уряду послаблюють обмеження.

Шмигаль на прес-конференції 14 вересня заявив, що держава дала змогу всім громадянам вакцинуватися. Тому влада напередодні осіннього стрибка захворюваності на коронавірус дозволила роботу закладів у жовтій або червоній зоні, за умови, що колектив і відвідувачі матимуть ковід-сертифікати.

Постанова не посилює обмеження, а деякою мірою навіть послаблює. Це нормальні умови для того, щоб не блокувати економіку, не закривати школи й садочки, не переривати навчальний процес, не зменшувати ВВП й надходження в бюджет, — заявив прем'єр-міністр.

Він вважає, що держава мусить і рятувати людей, і не допустити падіння економіки. Саме тому Кабмін запроваджує нові підходи до карантину.

Нагадаємо, що 13 вересня в Україні встановлені нові карантинні обмеження.

Відтепер СOVID-сертифікат буде двох видів («жовтий» або «зелений») та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тесту (діє 72 години) чи одужання від COVID-19.

У «жовтому» сертифікаті вказується інформація про перше щеплення, «зеленому» — про повний курс. Документи матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі.

У разі впровадження «жовтого» рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть, якщо 80% працівників матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат. А якщо діятиме «червоний» рівень — при наявності у 100% працівників «зеленого» сертифіката.

Водночас обмеження «жовтого» рівня не застосовуватимуться, якщо 80% відвідувачів масових заходів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат. Якщо йдеться про «червоний» рівень — при наявності в 100% відвідувачів «зеленого» сертифіката.