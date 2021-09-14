Колишню столицю Олімпіади перейменували заради расової справедливості

У Каліфорнії перейменували гірськолижний курорт Скво-Веллі, фото: Lakota Law Project

https://racurs.ua/ua/n160144-kolyshnu-stolycu-olimpiady-pereymenuvaly-zarady-rasovoyi-spravedlyvosti.html

Ракурс

У США перейменували популярний гірськолижний курорт Скво-Веллі, розташований у Каліфорнії.

Цей курорт у 1960 році приймав зимові Олімпійські ігри, повідомляє видання NBC New York.

Нова назва курорту — Палісадес Тахо.

Перейменування відбулося напрохання індіанських племен, що проживають в долині в районі озера Тахо, в межах кампанії по відновленню расової справедливості. Зазначається, що племена регіону десятиліттями просили курорт змінити назву.

Річ у тім, що слово «скво» на мові місцевих індіанських племен початково означало «жінка» або «дружина», проте американські колоністи стали зневажливо називати цим словом індіанських жінок, тож воно набуло расистського та сексистського забарвлення.

Зараз це слово сприймається американцями як образу представниць корінних народів і тому зникло з індіанських мов.

Голова Палісадес Тахо Ді Бірн зазначив, що було проведене дослідження, яке показало, що це слово дуже образливе «не тільки для жінок корінних народів, але й для всіх жінок».

Це було правильне рішення, і я думаю, що це змінить ситуацію. Я думаю, що нас будуть розглядати як більш гостинний, інклюзивний курорт і спільноту, — вважає Бірн.

В той час, як в Америці на прохання корінних народів перейменовують міста, у Новій Зеландії корінний народ — маорі — запустив петицію із закликом офіційно перейменувати країну, повернувши їй історичну назву Аотеароа, повідомляє The Guardian.

Активісти партії маорі, яка ініціювала цю петицію, наголошують, що Нова Зеландія — це голландська назва, яку дали країні колоніалісти.

Давно потрібно повернути мову маорі на своє законне місце першої та державної мови цієї країни. Ми полінезійська країна — ми Аотеароа, — наголошується у заяві лідерів партії маорі.

Джерело: NBC New York, The Guardian