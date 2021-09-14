Коханка Лаврова виявилася мільярдеркою – що про неї відомо. Фото: ТАСС

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Сергій Лавров, очільник російського Міністерства закордонних справ, потрапив у поле зору журналістів. З’ясувалося, що коханка політика, а також її родина володіють активами на понад 1 млрд рублів.

Світлана Полякова працює в МЗС РФ і нібито має значний вплив у відомстві, а на кілька ключових посад призначила людей зі свого оточення. Про це йдеться в розслідуванні проекту «Важные истории».

Крім роботи в МЗС, жінка займалась бізнесом: до 2012 року була співвласницею ресторану «Консул», який розташований у будівлі Дипакадемії МЗС Росії. Полякова володіє майном на майже мільярд рублів:

квартира у центрі Москви площею майже 260 кв. м;

апартаменти вартістю близько 50 млн рублів в елітному житловому комплексі в Сочі;

будинок вартістю близько 57 млн ​​рублів у селі Палиці в Московській області;

автопарк з автомобілів Porsche, дві дорогі машини Mercedes. До 2016 року вона володіла Bentley. Мати Світлани Полякової — пенсіонерка Тамара — теж має Mercedes, у салонах такі коштують понад 270 тис. дол.

За інформацією журналістів, дочка Полякової Поліна володіє кількома компаніями в Лондоні. У тому ж будинку, де зареєстрована компанія, донька Полякової у 2016 році орендувала на 999 років квартиру. За неї вона заплатила 4,4 млн фунтів стерлінгів. На момент угоди Поліні був 21 рік.