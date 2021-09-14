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Ракурс
Любовница Лаврова оказалась миллиардером – что о ней известно. Фото: ТАСС

Любовница Лаврова оказалась миллиардером — что о ней известно (ВИДЕО)

14 сен 2021, 15:39
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Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел, попал в поле зрения журналистов. Выяснилось, что любовница политика, а также ее семья владеют активами на более 1 млрд рублей (13,7 млн грн).

Светлана Полякова работает в МИД РФ и якобы имеет значительное влияние в ведомстве, а на несколько ключевых должностей назначила людей из своего окружения. Об этом говорится в расследовании проекта «Важные истории».

Кроме работы в МИД, женщина занималась бизнесом: до 2012 года была совладелицей ресторана «Консул», который расположен в здании Дипакадемии МИД России. Полякова владеет имуществом на почти миллиард рублей:


  • квартира в центре Москвы площадью почти 260 кв. м;
  • апартаменты стоимостью около 50 млн рублей в элитном жилом комплексе в Сочи;
  • дом стоимостью около 57 млн рублей в селе Палицы в Московской области;
  • автопарк из автомобилей Porsche, две дорогие машины Mercedes. До 2016 года она владела Bentley. Мать Светланы Поляковой — пенсионерка Тамара — тоже имеет Mercedes, в салонах такие стоят более 270 тыс. долл.

По информации журналистов, дочь Поляковой Полина владеет несколькими компаниями в Лондоне. В том же доме, где зарегистрирована компания, дочь Поляковой в 2016 году арендовала на 999 лет квартиру. За нее она заплатила 4,4 млн фунтов стерлингов. На момент сделки Полине был 21 год.

Источник: Ракурс


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