Полицейский. Фото: Новое время

https://racurs.ua/n160142-policeyskiy-v-hmelnickom-otkazalsya-govorit-na-ukrainskom-video.html

Ракурс

В Хмельницком полицейский отказался общаться на украинском языке с жительницей города, которая вызвала полицию.

Несмотря на просьбы граждан общаться на государственном языке, полицейский продолжал говорить по-русски. Это зафиксировали на видео хмельнитчане.

Я приехал сюда для выяснения языка общения или чтобы решить ваш конфликт с котом! — заявил полицейский.

В ответ женщина повышенным тоном заявила, что патрульный нарушает закон и должен говорить на украинском.

Заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области Ольга Черная говорит, что полицейский — это должностное лицо, принимающее присягу. И в самом тексте присяги говорится, что он обязан действовать в соответствии с Конституцией и другими законами Украины.

На сегодня на территории Украины на всех жителей распространяется Закон Украины «Об основах обеспечения функционирования украинского языка как государственного». То есть, он должен осуществлять свою деятельность на государственном языке, — подчеркнула она.



В управлении полиции объяснили, что по данному факту состоится служебное расследование, в ходе которого будет установлены все обстоятельства конфликта и объективно принято решение о привлечении к ответственности за нарушение действующего законодательства и служебной дисциплины патрульных в случае их обнаружения.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой скандал разгорелся в Киеве — местную жительницу отказались принимать на работу, мотивируя это тем, что она не говорит по-русски.