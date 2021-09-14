Поліція. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n160142-policeyskyy-u-hmelnyckomu-vidmovyvsya-spilkuvatysya-ukrayinskou-video.html

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У Хмельницькому поліцейський відмовився спілкуватися українською мовою із жителькою міста, яка викликала правоохоронців.

На прохання громадян спілкуватися державною мовою, поліцейський продовжував говорити російською. Це зафіксували на відео хмельничани.

Я приїхав сюди для з’ясування мови спілкування чи щоби вирішити ваш конфлікт із котом! — заявив поліцейський.

У відповідь жінка підвищеним тоном заявила, що патрульний порушує закон і зобов’язаний говорити українською.

Заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Хмельницькій області Ольга Чорна каже, поліцейський — це службова особа, яка приймає присягу. І в самому тексті присяги зазначається, що він діє відповідно до Конституції та інших законів України.

На сьогодні на території України на всіх жителів розповсюджується Закон України «Про засади забезпечення функціонування української мови як державної». Тобто, він повинен здійснювати свою діяльність державною мовою, — наголосила вона.



В управлінні поліції пояснили, що за даним фактом відбудеться службове розслідування, під час якого буде встановлено всі обставини конфлікту та об'єктивно прийняте рішення щодо притягнення до відповідальності за порушення чинного законодавства та службової дисципліни патрульних у разі їх виявлення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний скандал розгорівся в Києві — місцеву жительку відмовилися приймати на роботу, мотивуючи це тим, що вона не розмовляє російською.