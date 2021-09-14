Радник міністра енергетики Олена Зеркаль. Фото: Lana Zerkal у Facebook

https://racurs.ua/ua/n160141-zatyagnetsya-na-rik-v-minenergo-rozrahuvaly-chas-zapusku-pivnichnogo-potoku-2.html

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Розпочати експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2» 1 жовтня Москві не вдасться, вважають у Києві.

Запуск «Північного потоку-2» неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. 11 червня адміністрація Nord Stream 2 AG на запит німецького регулятора BNetzA подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку. Однак лише 13 вересня в BNetzA заявили, що заявка на сертифікацію завершена, тобто усі необхідні для розгляду документи надані. Про це 14 червня повідомила радник міністра енергетики Олена Зеркаль у Facebook.

За її словами, починаючи з 8 вересня у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту до 8 січня 2022 року. Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. Комісія має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Запуск газогону без цих дозволів призведе до накладення санкцій.

Крім того, Nord Stream 2 повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Триватиме цей етап до трьох місяців. Також російська труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Це займе від одного місяця до одного року.

Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені. Сьогодні на зустрічі з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, він запевнив, що ПП2 не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації, — додала Зеркаль.

Нагадаємо, 10 вересня в «Газпромі» заявили, що будівництво російського газогону «Північний потік-2» повністю завершили. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що «Газпром» вже незабаром може розпочати постачання газу через «Північний потік-2». За неофіційними даними, це може відбутися вже 1 жовтня.