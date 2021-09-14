Советник министра энергетики Елена Зеркаль. Фото: Lana Zerkal в Facebook

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Ракурс

Начать эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» 1 октября в Москве не удастся, считают в Киеве.

Запуск «Северного потока-2» невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы. 11 июня администрация Nord Stream 2 AG на запрос немецкого регулятора BNetzA подала документы на сертификацию компании как независимого оператора в предварительном порядке. Однако лишь 13 сентября в BNetzA заявили, что заявка на сертификацию завершена, то есть все необходимые для рассмотрения документы предоставлены. Об этом 14 июня сообщила советник министра энергетики Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, начиная с 8 сентября у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета к 8 января 2022 года. Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. Комиссия имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Запуск газопровода без этих разрешений приведет к наложению санкций.

Кроме того, Nord Stream 2 должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продлится этот этап до трех месяцев. Также российская труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Это займет от одного месяца до одного года.

Как ни крути кубика, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены. Сегодня на встрече с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он заверил, что ПП2 не будет запущена в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации, — добавила Зеркаль.

Напомним, 10 сентября в «Газпроме» заявили, что строительство российского газопровода «Северный поток-2″ полностью завершили. Ранее издание Bloomberg сообщало, что» Газпром «уже в скором времени может начать поставки газа через «Северный поток-2». По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.