Кремль подвезет электорат из оккупированного Донбасса на бесплатной электричке

Выборы в Думу. Фото: Информатор

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Ракурс

Российская Федерация (РФ) привлечет к выборам в Госдуму электорат с оккупированных украинских территорий.

Фейковая ДНР запускает бесплатный поезд с 17 по 19 сентября на станцию ​​Успенская, расположенную на границе с Россией. Об этом сообщает Depo. Донбасс.

Поездом смогут воспользоваться те, кто едет голосовать на выборах в Госдуму в Ростовскую область. Поезд запустят из Ясиноватой, он будет следовать через другие оккупированные города Донецкой области. В «минтрансе» оккупантов заявляют, что поездом смогут воспользоваться жители городов Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск, Амвросиевка.

Отмечается, что данная услуга перевозки доступна для тех, кто не зарегистрировался на дистанционное электронное голосование. При этом место в поезде нужно забронировать и заранее записаться в информационных центрах «ДНР» по месту жительства.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы федерального собрания РФ VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. 10 марта 2020 года, из-за внесения Путиным поправок в Конституцию РФ, руководитель ЛДПР Жириновский предложил провести досрочные выборы в сентябре 2020 года. Выборы признаются состоявшимися при любой явке, поскольку порог явки не установлен.

Верховная Рада Украины 8 сентября приняла постановление об обращении к международному сообществу о непризнании выборов в Госдуму РФ.

Источник: Depo. Донбасс