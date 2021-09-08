Рада призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за оккупации Украины

https://racurs.ua/n159837-rada-prizvala-mir-ne-priznavat-vybory-v-gosdumu-rf-iz-za-okkupacii-ukrainy.html

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Верховная Рада 8 сентября приняла постановление об обращении к международному сообществу о непризнании выборов в Госдуму РФ.

Напомним, что с 17 по 19 сентября состоятся нелегитимные выборы в РФ, поскольку их проведут и в оккупированном Крыму и Севастополе. Также Россия активно привлекает к участию в выборах жителей оккупированной части Донбасса, получивших российские паспорта.

Это прямое нарушение международного права, поэтому Верховная Рада решила отстоять права украинцев, живущих на оккупированных территориях, и обратиться в Совбез и Генасамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламент, парламенты и правительства государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ и ее дальнейших решений.

За принятие обращения в украинском парламенте нашлось 318 голосов.

Рада признала, что намерение россиян незаконно провести 19 сентября выборы в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму и привлечение к этому граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса, является нарушением Конституции Украины и международного законодательства.

Нардепы одобрили обращение Верховной Рады Украины в международные организации, правительства и парламенты. Они призвали применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию России от проведения выборов в Государственную думу на временно оккупированной территории Украины и не признать легитимность выборов в парламент РФ.

8 сентября в Раде состоится и внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрят проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)».

Ранее МИД Украины предупреждал, что голосование в оккупированном Крыму ударит по легитимности всех выборов в Госдуму РФ.