Раду соберут вне очереди, чтобы принять важное обращение к Конгрессу США

https://racurs.ua/n159779-radu-soberut-vne-ocheredi-chtoby-prinyat-vajnoe-obraschenie-k-kongressu-ssha.html

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8 сентября состоится внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрят проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)».

Заседание спикер Дмитрий Разумков собирает на 14.00. Соответствующее распоряжение опубликовала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

Основной союзник вне НАТО (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA) — определение правительства США, характеризующее исключительно тесные стратегические и военные отношения со странами, которые не являются членами НАТО.

Введение подобного статуса в двусторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставку ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

Статус был законодательно определен в 1989 году. Наличие статуса не определяется вхождением стран в те или иные военные блоки.

Кроме того, 8 сентября Рада рассмотрит проект постановления об обращении к международному сообществу о непризнании выборов в Госдуму РФ.

Напомним, что с 17 по 19 сентября состоятся нелегитимные выборы в РФ. Их проведут и в оккупированном Крыму и Севастополе. Также Россия активно привлекает к участию в выборах жителей оккупированной части Донбасса, получивших российские паспорта.

Это прямое нарушение международного права, поэтому Верховная Рада намерена отстоять права украинцев, живущих на оккупированных территориях, и обратиться к Совбезу и Генасамблее ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламенту, парламентам и правительствам государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ.