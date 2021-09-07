Авто. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n159778-unikalnyy-skorostnoy-gibrid-predstavil-hyundai-foto.html

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Hyundai, известный бренд производитель авто, представил гибрид, разгоняющийся до предела за четыре секунды.

Эта модель была создана на базе Kia Stinger. Соответствующую модель показали на мероприятии Hydrogen Wave.

Производители не раскрывали подробностей, но заявили, что новый автомобиль имеет преобразователь энергии на топливных элементах, входящий в состав гибридной силовой установки. Именно он передает крутящий момент на задние колеса.

Мощность прототипа составляет 680 л. с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Запас хода составляет более 600 км.

В Hyundai Motor Group заявляют, что к 2030 году у них появятся автомобили на топливных элементах по цене, сопоставимой со стоимостью электромобилей. Уже сейчас водородный Hyundai Nexo продается сегодня по цене около 59 тыс. дол., а Toyota Mirai — от 49 тыс. 500 дол.

Чтобы снизить стоимость водородных технологий, компания разрабатывает систему топливных элементов следующего поколения, которую собирается представить в 2023 году. Она должна быть долговечнее, эффективнее и дешевле на 50%, чем нынешняя система.

Напомним, ранее мы сообщали, что Opel представил новую модель Opel Astra с фирменным дизайном кузова и интерьером в совершенно новой стилистике. Astra построена на платформе EMP2. Дизайн новинки выполнен в стилистике Opel Vizor, а фары объединены с решёткой радиатора в «визор шлема».